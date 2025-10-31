"Prenditi cura di me in ricordo di Beatrice"
"Prenditi cura di me in ricordo di Beatrice". Fuori dalla Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur al termine dei funerali di Beatrice Bellucci. la ragazza morta a soli 20 anni in un incidente stradale sulla Cristoforo Colombo, i presenti hanno regalato una piantina con il biglietto con il messaggio in memoria di Beatrice.