Bus con a bordo 50 ragazzi si scontra con un Suv. Morto automobilista

AGI - Grave incidente questa mattina intorno alle 7.30 a Oderzo (Treviso). Un autobus con a bordo una cinquantina di studenti si è scontrato contro un suv per cause ancora da chiarire. Deceduto l'uomo di 85 anni alla guida della vettura. Tra gli studenti si registrano invece cinque ragazzi feriti e portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Una decina gli studenti in stato di shock. L'impatto è avvenuto in via Maggiore, subito dopo una grande curva
Per cause che dovranno essere accertate dai Carabinieri della Stazione di Cessalto intervenuti sul posto, il suv avrebbe invaso la corsia opposta. Il bus nel tentativo di evitare l'impatto è finito, di fianco, nel fossato di destra e gli studenti sono stati evacuati dalla botola del "tetto" del mezzo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, supportati da una squadra proveniente da Treviso, alcune ambulanze e l'elicottero del Suem 118, oltre ai Carabinieri e la Polizia Locale. Per il conducente del suv non c'è stato nulla da fare.