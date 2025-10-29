Donna travolta e uccisa da un auto pirata nel teramano
La vittima di 58 anni stava attraversando la strada statale Teramo-Giulianova, nei pressi di Bellante Stazione
AGI - Incidente mortale all'alba lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, nei pressi di Bellante Stazione. Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, residente a Campli, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto.
La tragedia questa mattina alle 6. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima stava attraversando la strada quando è stata investita da un veicolo, il cui conducente, resosi conto della donna travolta, ha preferito tirare dritto.
Sul posto il personale medico del 118 giunto in elicottero, ma per la 58enne non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per risalire all'identtità del pirata della strada.