Incidente sulla via Cristoforo Colombo: Beatrice Bellucci morta per politrauma, lo conferma l’autopsia

AGI - Beatrice Bellucci - la ragazza di 20 anni morta dopo essere rimasta coinvolta nell'incidente di venerdì sera su via Cristoforo Colombo, a Roma -, è deceduta a causa di un violento politrauma addominale e toracico.
Questo quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta presso il Policlinico di Tor Vergata. L'auto su cui viaggiava insieme alla sua amica Silvia Piancazzo stata centrata da una Bmw guidata da un 22enne ora indagato per omicidio stradale.
Intanto gli investigatori della polizia locale - coordinati dai magistrati, stanno analizzando le telecamere presenti nella zona dell'impatto -, potrebbero disporre una consulenza tecnica per accertare la velocità a cui andava l'auto dell'indagato.
Migliorano le condizioni della ragazza ferita
"L'ulteriore miglioramento delle condizioni generali ha consentito la sospensione della sedazione e della ventilazione meccanica. Oggi la ragazza e' vigile e in grado di relazionarsi con i sanitari e i familiari, attende il completamento del percorso chirurgico ortopedico che avrà inizio quando le sue condizioni lo permetteranno". Lo spiega il dottor Emiliano Cingolani, direttore FF della Uoc Shock e Trauma dell'azienda ospedaliera S.Camillo Forlanini, con il bollettino medico sulle condizioni di Silvia Piancazzo, la ragazza ferita nell'incidente del 25 ottobre in via Cristoforo Colombo a Roma nel quale, invece, è rimasta uccisa l'amica Beatrice Bellucci.
La ragazza, aggiunge il medico, "al momento rimane ricoverata in terapia intensiva in prognosi ancora riservata".