Tragedia per Andrea Delogu, fratello 18enne muore in un incidente

AGI - tragedia in casa di Andrea Delogu. Il fratello 18enne, Evan Oscar Delogu, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15.40 a Bellaria-Igea Marina, nel Riminese, in via Vittor Pisani.
Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, in sella a una moto Benelli 750, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra dopo aver urtato due pali della luce. Non risultano coinvolti altri veicoli. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 18enne non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo per le gravi ferite riportate. Sul posto la Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, che ha eseguito i rilievi per chiarire la dinamica.
Su disposizione del pm di turno, Davide Ercolani, il motociclo e' stato posto sotto sequestro. La vittima, figlio di Walter Delogu e fratellastro della showgirl Andrea Delogu, era regolarmente munita di casco. Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha espresso cordoglio sui social: "Col cuore colmo di tristezza ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia".