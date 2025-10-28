Amministratore di sostegno per Sgarbi? Il critico d'arte in tribunale

AGI - Vittorio Sgarbi, a bordo di un Van nero, è arrivato in tribunale civile, a Roma, dove - davanti al giudice Paola Scorza, della nona sezione del Tribunale Civile della Capitale -, assisterà all'udienza dove verrà stabilita l'eventuale nomina di un amministratore di sostegno per il critico d'arte ed ex Sottosegretario di Stato alla Cultura.
L'istanza al giudice è stata avanzata dalla figlia Evelina che è assistita dall'avvocato Lorenzo Iacobbi. Il giudice, attraverso l'istruttoria valutativa dovrà stabilire se Sgarbi è in grado, in modo autonomo, libero e consapevole, di gestire la sua persona e i suoi interessi.
Sgarbi è entrato dall’ingresso di via Lepanto senza rilasciare dichiarazioni. Evelina con il padre ha alternato momenti di grande vicinanza ad altri di distanza. Memorabile l’abbraccio in studio a “Non è la D’Urso”, quando Vittorio apparve orgoglioso accanto alle sue due figlie. Non sono mancate però le incomprensioni: dopo il rifiuto del GF Vip, tra padre e figlia calò il gelo per alcuni mesi, salvo poi riavvicinarsi.
La figura dell'amministratore di sostegno è stata chiesta dalla ragazza perché, "non voglio infliggere un dolore a mio padre e né tanto mento gestire i suoi soldi, come tutti hanno pensato". "Vorrei certezza che stia bene e che possa prendere le decisioni in modo lucido e sereno - aveva spiegato -. Io voglio una rassicurazione da parte di esperti che possano dare notizie oggettive sul suo stato di salute".