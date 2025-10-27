Donne picchiate in strada, un arresto a Milano

AGI - Un 28enne del Senegal in Italia con lo status di rifugiato è stato arrestato dalla polizia di Stato, su ordine del gip di Milano, con l'accusa di lesioni per aver aggredito in strada fisicamente 7 donne tra il 13 agosto e il 5 ottobre scorso.
L'uomo è stato identificato dai poliziotti del commissariato Garibaldi Venezia competente nei luoghi dove le donne sono state prese a calci dal 28enne. La prima vittima è stata una giovane di 28 anni colpita a calci in via Tadino.
Le altre aggressioni
All'alba del 28 agosto una donna di 61 anni che stava andando a prendere la macchina è stata aggredita in via Boscovich riportando una prognosi di 60 giorni. Il giorno dopo, il 28enne del Senegal, arrivato in Italia nel 2017 da minorenne, ha picchiato in piazza Camillo de Lellis una 59enne. Altre 4 aggressioni sono state commesse tutte la sera del 5 ottobre in zona Porta Venezia.
I precedenti dell'uomo
Dal suo arrivo a Milano nel luglio 2025 il 28enne con numerosi alias era stato più volte accompagnato in questura per essere fotosegnalato in quanto trovato sempre senza documenti.