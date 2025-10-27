Sequestrata al porto di Genova una Ferrari da 700mila euro per contrabbando, guidata da un francese

AGI - La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato per contrabbando una Ferrari 'Purosangue'. Alla guida della fuoriserie, con una targa degli Emirati Arabi Uniti, dal valore di circa 700.000, un cittadino francese in arrivo su un traghetto proveniente da Tunisi e sbarcato al Terminal Colombo.
La vettura - si legge in un comunicato - durante lo sbarco è risultata sospetta non solo perché inusuale il transito di supercar proveniente da un Paese a tassazione limitata - come gli Emirati Arabi Uniti - tanto più perché alla guida vi era un soggetto di diversa nazionalità. Tali elementi, acquisiti nell'immediatezza del controllo, hanno reso necessario un approfondimento investigativo che ha fatto scattare ulteriori accertamenti doganali sulla fuoriserie.
È stato così possibile accertare il tentativo di immettere la Ferrari nel territorio doganale dell'Unione Europea senza il pagamento dell'Iva e dei relativi dazi. Il conducente è stato denunciato per il reato di contrabbando.