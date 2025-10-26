Notte di paura a Palermo, accoltellato 35enne in piena movida

AGI - Un uomo di 35 anni è stato ferito la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di via Chiavettieri, nel centro storico di Palermo e cuore della movida del capoluogo siciliano, in una delle tre zone rosse istituite dopo l'uccisione con un colpo di pistola alla testa, del 21enne Paolo Taormina, la notte tra l'11 e il 12 ottobre, a ridosso de Teatro Massimo.
Il 35enne, colpito alla gola e a un braccio, è stato subito trasportato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, pieno di giovani, sono accorse le forze dell'ordine allertate dagli avventori, e mezzi e personale del 118. L'aggressione sarebbe scoppiata al culmine di una rissa. I fendenti sarebbero partiti da un coetaneo del ferito. Le indagini sono curate dagli investigatori della polizia di Stato.