Gratteri: "Bisogna essere compatti contro la separazione delle carriere"

AGI - "Ho ritenuto importante essere qui, perché bisogna essere compatti contro la separazione delle carriere". Lo ha detto il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, presente all'assemblea generale dell'Anm, riunita nell'Aula Magna della Cassazione.
Secondo il magistrato, "c'è l'idea strisciante e non molto nascosta di controllare il pubblico ministero, di normalizzare la magistratura, di far diventare i magistrati dei perfetti burocrati, di non farli andare a mettere il naso oltre la scrivania per lavorare invece solo su ciò che arriva sul loro tavolo. Noi dobbiamo invece - ha concluso - tenere alta l'idea che la magistratura deve essere libera, indipendente e, soprattutto, serena".
