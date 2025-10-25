Disordini alla manifestazione Pro Pal a Torino: feriti due agenti

AGI - Due agenti sono rimasti feriti durante le tensioni tra manifestanti Pro Pal e forze dell'ordine a Torino. I manifestanti hanno cercato di avvicinarsi al Teatro Carignano dove sono in corso gli Stati generali della casa organizzati da Forza Italia, a cui partecipa anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. I manifestanti sono stati respinti con una carica di alleggerimento davanti al Museo Egizio.
I manifestanti erano partiti in corteo da piazza Castello dopo aver tentato di raggiungere il teatro da diversi punti, tutti presidiati dalle forze dell'ordine, sono arrivati davanti al museo dove hanno tentato di forzare il blocco.
È stata effettuata una carica di alleggerimento da parte delle forze dell'ordine, secondo i partecipanti al corteo senza alcun motivo particolare. Durante le tensioni, i manifestanti hanno lanciato anche alcune bottiglie contro le forze dell'ordine. A quanto si apprende, una ragazza sarebbe stata fermata e identificata.
Cirio, vicinanza e solidarietà ad agenti feriti
"Ancora una volta c'è chi confonde il diritto a manifestare pacificamente e democraticamente il proprio pensiero con la prevaricazione, le aggressioni e le violenze come quelle che sono andate in scena oggi a Torino e che hanno costretto il Museo del Risorgimento e il Museo Egizio a chiudere momentaneamente al pubblico a causa degli scontri che si sono verificati di fronte agli ingressi". Lo afferma Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vicesegretario nazionale di Forza Italia, a proposito della manifestazione organizzata per contestare gli Stati generali della casa di Forza Italia al Teatro Carignano.
"Desidero ringraziare - aggiunge - in particolare le forze dell'ordine che oggi hanno garantito che il convegno potesse svolgersi serenamente nonostante qualcuno avesse chiamato la mobilitazione per bloccarlo - continua Cirio - il mio pensiero e' per gli agenti feriti, a cui vanno la mia vicinanza e la mia solidarietà".