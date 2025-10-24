Da S.Pietro alla Fontana di Trevi, a Roma la più grande mostra di sempre di Lego

AGI - Oltre 4.000 metri quadrati, 100 maestri costruttori provenienti da tutto il mondo, centinaia di creazioni originali, vere opere d'arte che spaziano dall'architettura al cinema, dalla storia alla fantasia: sono i numeri di Italy Brick Expo, la più grande esposizione Lego mai organizzata in Italia, presso lo storico Palazzo dei Congressi di Piazzale Kennedy all'Eur.
L'evento dedicato ai mattoncini più amati di sempre e organizzato in co-produzione tra Bricks Show ed EUR S.p.A., è stato presentato ai media oggi e aprirà al pubblico da sabato 25 ottobre a domenica 26 ottobre con un programma ricco di installazioni, ospiti internazionali e attività speciali. Dalle ricostruzioni di Roma antica, ai più celebri monumenti della Roma di oggi. Da Jurassic Park a Harry Potter, la mostra saprà entusiasmare i bambini, ma anche i genitori e i collezionisti.
I maestri costruttori internazionali
Per la prima volta in Italia si radunano infatti a Roma oltre 100 maestri costruttori (AFOL - Adult Fan of LEGO) provenienti da tutto il mondo. Tra i builder più attesi: Rocco J. Buttliere (da Chicago), che presenterà la sua monumentale SPQR, ricostruzione in scala micro della Roma Imperiale; Luca Petraglia (da Milano) che porterà una serie dedicata ai simboli di Roma come la Fontana di Trevi, Piazza Navona, San Pietro e l'Altare della Patria; MBrick (da Digione), celebre per i suoi quadri 3D in mattoncini, che uniscono arte moderna e tecnica costruttiva.
Il Gabibbo in versione Lego
Inoltre, per celebrare i suoi 35 anni, sarà presente anche l'iconico Gabibbo di "Striscia la Notizia", in una spettacolare versione interamente realizzata in Lego. L'imponente mascotte rossa, ricreata con incredibile dettaglio e cura dai builder, diventa così protagonista di una vera e propria installazione pop.
L'Eur e l'offerta culturale
"Siamo convinti che l'EUR possa e debba essere un quartiere con una forte vocazione economica e direzionale, ma anche un quartiere per famiglie e giovani che decidano di viverci e visitarne le bellezze. - ha affermato Claudio Carserà, Amministratore Delegato di EUR S.p.A. - EUR S.p.A. si impegna per fare sì che un quartiere con un patrimonio immobiliare unico al mondo abbia un'offerta culturale di livello e che guardi a un pubblico sempre più vasto; è questo il senso di ospitare e co-produrre l'Italy Brick Expo. Le splendide architetture e le linee del Palazzo dei Congressi sono la cornice ideale per le opere e per la creatività di tutti gli appassionati dei famosi mattoncini".
L'obiettivo della mostra
Con la mostra l'obiettivo era "radunare insieme tutto il meglio del panorama dei builder italiani, europei e mondiali", ha detto l'art director di Italy Brick Expo, Luca Bartolucci. "È la prima volta che in Italia, a Roma, si riesce a portare insieme una qualità e una quantità di opere come queste. Abbiamo fatto arrivare builder dall'America, dalla Francia, dalla Cecoslovacchia, dall'Olanda, dal Belgio e naturalmente da tutta Italia", ha concluso.