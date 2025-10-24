Andrea Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche di caviglie, piedi e statura

AGI - Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si trova nella clinica Mangiagalli di Milano per essere sottoposto a misurazioni antropometriche di tutto il corpo: caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Lo ha reso noto il programma 'Dentro la notizia'.
A effettuare gli accertamenti è l'antropologa forense Cristina Cattaneo su disposizione della Procura di Pavia. Si tratta di elementi che dovranno essere messe in connessione con la rivalutazione che la professoressa Cattaneo sta facendo di tutte le lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con la BPA del RIS di Cagliari. Andrea Sempio è arrivato poco prima delle 15 insieme ai suoi legali, Liborio Cataliotti, Angela Taccia e al consulente tecnico Armando Palmegiani.
"Andrea Sempio ha acconsentito spontaneamente a farsi prendere le misurazioni corporee". Ha detto l'avvocata Angela Taccia che, assieme a Liborio Cataliotti, assiste l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. "Non sappiamo a cosa servirà questo accertamento svolto dalla professoressa Cattaneo - aggiunge Taccia -.Andrea avrebbe potuto anche rifiutarsi, ma ha acconsentito, dimostrando piena collaborazione".
"Sono tranquillo, va tutto bene". È lo stato d'animo espresso da Andrea Sempio dopo essere stato sottoposto alle valutazioni antropometriche chieste dall'antropologa e medico legale Cristina Cattaneo nell'ambito dell'indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco.
Consulente Sempio, misurazioni con metro e in 3D
"Sono state fatte alcune misurazioni direttamente col metro e altre con lo scanner tridimensionale. Sono misurazioni che rientrano in un pacchetto standard nell'ambito di questo tipo di accertamenti". Lo dice all'AGI Armando Palmegiani, esperto consulente della difesa di Andrea Sempio nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra questi anche la misurazione del piede di Sempio. La misura della scarpa del killer di Garlasco è da sempre uno dei temi controversi dell'inchiesta. Alla calzatura dell'omicida venne attribuita la taglia 42 nella sentenza definitiva di condanna a Stasi, misura che corrisponde al numero indossato dall'ex fidanzato della vittima.
"Non conosciamo le ragioni per cui sono state fatte queste misurazioni e nememno l'uso che se ne farà - spiega Palmegiani -. Andrea ha accettato con molta tranquillità di sottoporsi a questi accertamenti da parte della dottoressa Cattaneo che è molto in gamba. Le misurazioni sono durate tre ore, sono state molto puntigliose". Il consulente ha aggiunto di non essere a conoscenza degli altri quesiti formulati dalla Procura di Pavia sui quali dovrà esprimersi Cattaneo: "Sono attività a noi non note, sicuramente ci vorrà del tempo. Ad ogni modo Andrea è tranquillo e anche noi perché non ha nulla da nascondere e non ci sono elementi probanti a suo carico".