Cade l'acqua dal balcone, coltellate alla vicina

AGI - Una aggressione pianificata, utilizzando uno stratagemma per far sì che la vittima uscisse di casa. Un tentato femminicidio nel Napoletano che questa volta aveva come protagonista un vicino di casa e un movente di queli che vengono definiti futili. L'intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare in poco tempo l'uomo, che ha 40 anni e che occupa l'appartamento immediatamente al di sotto di quello della vittima.
Il fatto è accaduto a Terzigno. La donna, che ha ricevuto un fendente con coltello da cucina spinto nello sterno, penetrato però senza incontrare organi vitali, ha 32 anni. La palazzina dove vivono i due è animata quotidianamente dalle solite banali discussioni, dagli indumenti stesi ad asciugare male, alla musica ad alto volume, l'auto parcheggiata nel posto sbagliato.
E anche la goccia che scorre dal pavimento del terrazzino della donna mentre questa pulisce. Il 40enne è al piano inferiore, e urla come ha fatto in passato, insulta, minaccia, poi prende dal cassetto delle posate un grosso coltello, va al piano terra dove ci sono i contatori e chiude la valvola della fornitura idrica della vicina e si nasconde. La donna, impegnata nelle pulizie, arriva e va alla manopola e la rimette in posizione, e qui viene accoltellata.
Lui fugge e si richiude in casa, la donna grida e viene soccorsa dai vicini. I carabinieri della stazione di Terzigno arriveranno pochi minuti dopo, allertati dal 112. La vittima prima di andare in ospedale indica chi ha tentato di ucciderla. I militari dell'Arma sono davanti alla sua porta, e dopo una breve mediazione riescono ad entrare e ammanettarlo. Con lui ancora il coltello insanguinato. Ora è in carcere, risponderà di tentato omicidio. La donna è in ospedale ma non in pericolo di vita.