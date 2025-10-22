Nuovo rinvio per 'No other land', andrà in onda il 15 novembre

AGI - Nuovo rinvio per la messa in onda su Rai 3 di 'No other land': il documentario, che era stato cancellato già il 7 ottobre e rinviato al 21 ottobre, non è stato trasmesso nemmeno ieri sera. E la Rai fissa una terza data: il prossimo 15 novembre.
"La prevista collocazione di 'No other land' il 21 ottobre - fa sapere all'AGI il direttore Cinema e serie tv Rai, Adriano De Maio - non era in sintonia con il clima di speranza per la pace che poi è stata firmata. I contenuti del film avrebbero rischiato strumentalizzazioni, con l'alzarsi del livello delle manifestazioni di piazza anche violente. Ho chiesto - spiega - di rinviare la collocazione per trasmetterlo in un clima più stabile e disteso perché possa essere apprezzato per la storia di amicizia tra due popoli che possono vivere in pace".
Mancata trasmissione e reazioni"
Vincitore del Premio Oscar 2025 come Miglior Documentario e distribuito nelle sale del nostro Paese con il patrocinio di Amnesty International Italia, doveva andare in onda ieri su Rai 3 in prima serata ma - senza annunci né spiegazioni - al suo posto è andato il film francese 'Il coraggio di Blanche'.
La cosa però non è passata inosservata e molti utenti sui social hanno lamentato la mancata trasmissione del documentario.
Il contenuto del documentario
'No other land' era stato presentato tra i fiori all'occhiello delle proposte Rai per l'autunno 2025 lo scorso 24 settembre in una conferenza stampa a Viale Asiago a Roma. Il documentario parla dell'occupazione israeliana a Masafer Yatta (Cisgiordania) e della distruzione delle case palestinesi attraverso il racconto congiunto dell'attivista palestinese Basel Adra e del giornalista israeliano Yuval Abraham.
La programmazione travagliata
La prima data annunciata dalla Rai era stata quella del 7 ottobre, secondo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas alla popolazione israeliana che ha scatenato la risposta militare del governo israeliano. Ma poi, il 26 settembre (due giorni dopo l'annuncio in conferenza stampa) la Rai aveva informato del cambio di programmazione spiegando, con una nota ufficiale, che in prima serata ci sarebbe stato invece uno spazio informativo dedicato proprio alla ricorrenza e alla situazione in Medio Oriente. Quindi, la decisione di fissare una nuova data, quella del 21 ottobre, ieri sera. Anche stavolta però, e senza alcun preannuncio, 'No other land' non è andato in onda e il film non si trova neanche su RaiPlay. Ora, la terza data annunciata, il 15 novembre, si spera quella definitiva.