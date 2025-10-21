Ranucci: "Fondamentale difendere la libertà di essere informati"

AGI - "Credo sia fondamentale difendere la possibilità di essere liberamente informati, perché la libertà di stampa non è una parola vuota: bisogna riempirla di contenuti". Lo ha dichiarato Sigfrido Ranucci, conduttore di "Report", a margine della manifestazione del Movimento 5 Stelle per la libertà di stampa in Piazza Santi Apostoli a Roma. "Liberta' di stampa significa parlare dei motivi per cui ci sono - ha aggiunto Ranucci - sei milioni di persone che non possono curarsi, di oltre cinque milioni di poveri, di 300 mila disabili che non hanno assistenza nelle scuole, e di chi muore per difendere lo Stato. La libertà di stampa significa tutto questo: battersi per consegnare alle future generazioni un mondo migliore".
Ranucci: "Non credo che la libertà di stampa in Italia sia a rischio"
"Non credo che la democrazia in Italia sia a rischio, ma c'è una crescente difficoltà nel fare libera informazione. È un problema non solo italiano, ma generale", ha aggiunto Ranucci. "Mi fa piacere vedere in piazza, insieme al campo largo, anche una delegazione di Fratelli d'Italia. È un bel segnale", ha detto ancora.
Ranucci: "Solidarietà del governo, mi ha chiamato anche Meloni"
"Ho ricevuto telefonate di vicinanza anche da diversi membri del governo, tra cui la premier Giorgia Meloni. Purtroppo, quando mi ha chiamato ero in questura e non le ho potuto rispondere, me ne sono scusato", ha rivelato.