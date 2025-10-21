Massa e Carrara sott'acqua, salvata una famiglia 

AGI - Raffiche di vento, pioggia incessante per ore, canali e torrenti vicini all'esondazione e alcuni già straripati. È lo scenario in cui si presenta questa mattina l'area nord est della Toscana, che vede Massa e Carrara nel mirino di una cella temporalesca che ha provocato numerosi allagamenti. È massima allerta per il fiume Carrione.
Dall'alba squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per soccorsi dovuti alla forte pioggia. Lungo la via Aurelia, in località Fossone, salvata una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale.
#Maltempo, dall'alba di oggi squadre #vigilidelfuoco impegnate per soccorsi dovuti alla forte pioggia a #MassaCarrara. Lungo la via Aurelia, in località Fossone, salvata una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale [#21ottobre 8:00]— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 21, 2025
"A causa delle intense piogge di questa notte ci sono stati diversi allagamenti. Le squadre della protezione civile sono in giro con le idrovore per poter dare aiuto a chi ne ha bisogno. Le precipitazioni sono ancora in corso: per questo motivo chiediamo alla popolazione prudenza negli spostamenti", afferma la sindaca di Carrara, Serena Arrighi, in un video pubblicato sui suoi canali social.
Scuole chiuse a Massa e a Carrara
Proprio "per evitare che il traffico fosse congestionato nelle ore di punta del mattino", la sindaca di Carrara ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale. Il provvedimento è stato preso d'urgenza nelle prime ore del mattino.
Analogo provvedimento è stato preso anche a Massa dal sindaco Francesco Persiani: scuole di ogni ordine e grado chiuse per la giornata di oggi.