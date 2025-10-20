Chi era Raffaele Marianella, il conducente ucciso 

AGI - Si chiamava Raffaele Marianella l'autista di 65 anni morto domenica sera nell'assalto dei tifosi reatini al pullman dei tifosi del Pistoia basket 2000.
Di origine romana ma residente a Firenze, era il secondo conducente e avrebbe dovuto dare il cambio al collega nel viaggio per rientrare in Toscana.
L'uomo lavorava da pochi mesi per la Jimmy Travel, azienda di trasporti di Sesto Fiorentino che regolarmente accompagna i tifosi della pallacanestro pistoiesi nelle trasferte, ed era vicino alla pensione.
"Ti terrò sempre nel mio cuore", ha scritto su Instagram la figlia di Marianella, Federica.
L'agguato è scattato poco prima delle 21 sulla Strada Statale 79 che collega Rieti a Terni, all’altezza del paese di Contigliano.
Gli ultrà della Sebastiani Rieti, dopo che la Polizia aveva finito di scortare il pullman fuori città, hanno lanciato due mattoni contro il parabrezza e uno ha sfondato il vetro colpendo Marianella all’altezza della trachea. Vani i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.