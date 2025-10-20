Attraversano i binari per non perdere il treno, un morto e 2 feriti

AGI - Gravissimo incidente ferroviario a Trecate, in provincia di Novara. Tre persone, giovani immigrati di età intorno ai 20 anni, hanno attraversato i binari nei pressi della stazione ferroviaria e sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino, e diretto a Milano con arrivo alle 18,49.
Pesantissimo il bilancio: uno dei tre giovani è morto e gli altri due sono rimasti feriti gravemente, uno in codice rosso e uno in codice giallo. La circolazione ferroviaria è stata interrotta nelle due direzioni.
Secondo le prime sommarie informazioni i tre giovani sembra abbiano attraversato i binari per non perdere il treno S6 di Trenord in partenza per Pioltello Limito. Sarebbero passati dietro al convoglio fermo attraversando un binario proprio mentre stava sopraggiungendo il regionale veloce Torino-Milano che non effettua la fermata a Trecate e che li ha travolti.