Mattarella e Meloni a i funerali dei tre carabinieri morti nell'esplosione. Monsignor Saba: "Evento umanamente incomprensibile"

AGI - Un lungo applauso ha accolto l'arrivo dei feretri dei tre carabinieri morti in servizio nell'esplosione di Castel d'Azzano nel Veronese. Al via alle 16 i funerali di Stato, nella basilica di Santa Giustina, a Padova, alla presenza delle massime cariche istituzionali.
Il rito è celebrato da mons. Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia, assieme al vescovo di Padova Claudio Cipolla.
Monsignor Saba, "Evento incomprensibile"
Ha parlato di un evento "duro, doloroso e umanamente incomprensibile" Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia, che sta celebrando a Padova i funerali dei tre carabinieri Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, morti nell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano, nel Veronese. "La nostra società non tanto pluralista, è concentrica. E talvolta non riesce a trovare il proprio centro" ha poi aggiunto durante l'omelia.
Presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: ad accompagnarlo nella basilica il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Padova Sergio Giordani. Ad assistere ai funerali dei tre militari anche la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Senato e Camera, rispettivamente Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.
A Padova sono arrivati anche molti ministri: Guido Crosetto, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, Andrea Abodi, Eugenia Roccella, Orazio Schillaci e Anna Maria Bernini. Presente anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.
Sono state più di 2000 le persone che hanno visitato la camera ardente di Davide Bernardello, Valerio Daprà e Marco Piffari, i tre carabinieri morti martedì nell'esplosione del casolare di Castel d'Azzano, a Verona.
I feretri dei tre militari saranno trasportati ora alla Basilica Di Santa Giustina, dove a partire dalle 16 inizieranno i funerali solenni alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.