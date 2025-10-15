Sicurezza rafforzata a Roma: in programma il Forum della Fao e la commemorazione della deportazione degli ebrei 

AGI - Roma blindata per questi giorni di 'fuoco' - che seguono la visita di Papa Leone XIV al Quirinale -, con le forze dell'ordine in prima linea per garantire la sicurezza nella città.
Giornate complesse nella cornice dell'attuale contesto internazionale che vede, tra l'altro, nella giornata di domani - per la ricorrenza dell'82esimo anniversario della deportazione degli ebrei di Roma, compiuta dai nazisti il 16 ottobre 1943 -, anche la commemorazione al Portico d'Ottavia, nel cuore del quartiere ebraico.
Da ieri sono oltre 130 le delegazioni provenienti da tutto il mondo arrivate e previste in città. Fra loro il re di Giordania, Abdullah II. Saranno in campo unita' specializzate antiterrorismo, tiratori scelti, nuclei Nbrcr, reparti antisommossa, dispositivi antidrone e droni della polizia in sorvolo per il monitoraggio aereo.
Per il World food forum - Forum alimentare mondiale -, nel palazzo della Fao, le aree interessate alla zona dell'Aventino sono organizzate con livelli di massima sicurezza che richiederanno modifiche alla viabilità. Tutti i servizi - come disposto dal questore di Roma Roberto Massucci -, tenderanno a limitare al massimo i disagi per i cittadini che saranno chiamati ancora a giornate difficili per le aree centrali della città.
