Lavoro garantito, entro un anno, per chi si laurea al Politecnico di Milano
Lavoro garantito, entro un anno, per chi si laurea al Politecnico di Milano

Quasi la metà è già assunta al momento della laurea secondo l'Indagine occupazionale 2025 condotta dal Career Service dell'Ateneo
Il Politecnico di Milano
AGI - Il 97% dei laureati magistrali italiani del Politecnico di Milano è occupato a un anno dal titolo e quasi la metà risulta già assunta al momento della laurea. Dopo cinque anni il tasso di occupazione raggiunge il 99%, con il 90% dei laureati stabilmente a tempo indeterminato (+38% negli ultimi 4 anni). Questi i principali dati emersi dall'Indagine occupazionale 2025 condotta dal Career Service dell'Ateneo, che ha coinvolto oltre 7.000 laureati, italiani e internazionali.

A un anno dalla laurea: il 94% dei laureati trova lavoro entro sei mesi, l'82% lavora nel settore privato e il 90% svolge un impiego coerente con gli studi. La retribuzione media è di 1.944 euro netti al mese, con punte superiori nei settori tecnologici e dell'innovazione. L'88% dei laureati è soddisfatto del percorso formativo e l'83% sceglierebbe nuovamente il Politecnico.

Occupazione a 5 anni: stabilità e crescita salariale

A cinque anni dal titolo: il 99% dei laureati è occupato, con una stabilità contrattuale ormai consolidata (90% a tempo indeterminato) e uno stipendio medio di 2.404 euro netti mensili, che segna una crescita del 55% rispetto allo stipendio dichiarato dagli stessi laureati intervistati 4 anni fa. L'86% rifarebbe la scelta del Politecnico e l'87% ha un lavoro coerente con il proprio titolo di studio.

Laureati triennali e internazionali: talenti in italia

Anche per i laureati triennali i tassi di occupazione restano elevati: 94% a un anno dal titolo e 97% a cinque anni. Un dato particolarmente significativo riguarda i laureati internazionali: il 61% sceglie di rimanere in Italia a un anno dal titolo. Una conferma dell'attrattività del Politecnico e della capacità del sistema produttivo italiano di trattenere talenti provenienti da tutto il mondo.

La Rettrice: attrarre e trattenere talenti

«Due sono gli elementi importanti da sottolineare. Il primo è il significativo aumento del numero di stranieri che scelgono di intraprendere una carriera in Italia. Bisogna quindi fare in modo che questo dato non si sgonfi a distanza di qualche anno. Il passaggio di testimone tra università e impresa è essenziale: attrarre e trattenere sono i due lati della stessa medaglia», commenta la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto.

Investimento STEM: crescita salariale e domanda di lavoro

«Il secondo è la crescita degli stipendi, che segnano un aumento del 55% negli ultimi quattro anni. Un incremento importante che testimonia come la competenza tecnico-scientifica sia un investimento sicuro per il futuro e come l'aumento dei laureati STEM trovi riscontro nella domanda del mercato del lavoro».

