Il palazzo occupato Spin Time di Roma ospiterà il Giubileo dei Movimenti Popolari

AGI - Lo Spin Time, palazzo occupato nel quartiere Esquilino di Roma, ospiterà gli eventi del Giubileo dei Movimenti Popolari. La "casa di riferimento per tanti movimenti popolari", come ha sottolineato don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea, durante la conferenza stampa di presentazione in Vaticano.
Il programma si articolerà in tre grandi momenti: dal 21 al 24 ottobre si svolgerà l'incontro dei movimenti popolari, che culminerà il 23 ottobre con l'udienza con Papa Leone. Parallelamente, dal 21 al 25 ottobre, è in programma il Festival dei Movimenti, spazio di dialogo e partecipazione aperto alla cittadinanza, in piazza Vittorio, organizzato con il supporto del Comune di Roma Capitale.
Infine, la settimana si concluderà con il Pellegrinaggio Giubilare, previsto per il 25 e 26 ottobre, segno di unita' e cammino comune nella fede e nella solidarietà, che culminerà nella messa del Giubileo delle equipe sinodali e degli organismi di partecipazione presieduta da Papa Leone alle 10 nella Basilica di San Pietro.