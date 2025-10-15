Garlasco: Parodi, spettacolarizzazione della giustizia non giova

AGI - "Con tutto il rispetto, l'interesse pubblico è un'altra cosa: questo è un interesse per il pubblico, non è un interesse pubblico. Questa è una vicenda strettamente privata, dolorosa, pluriennale". Lo ha detto parlando degli effetti mediatici del caso Garlasco il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, a margine di un convegno sulla situazione delle carceri nell'aula magna del Palazzo di Milano.
"Trovo che ci sia una forma di spettacolarizzazione della giustizia che non giova a nessuno - ha aggiunto -. Le indagini sono complesse, vanno a ripercorrere anni di approfondimenti ma tante persone hanno già le risposte pronte. Io le invidio molto perché credo che sia molto difficile arrivare a ricostruire certi fatti ma questo probabilmente fa vendere e fa audience. Abbiamo trasmissioni di ore su questi temi, il pubblico chiede questo e le tv glielo danno, ma mi domando quanto tutto questo giova per una piena comprensione dei problemi del sistema giudiziario".