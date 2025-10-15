Venerdì a Padova i funerali di Stato dei carabinieri morti nell'esplosione

AGI - I funerali di Stato dei tre carabinieri deceduti nell'esplosione di un casolare a Castel d'Azzano (Verona) si celebreranno venerdì alla Basilica di Santa Giustina di Padova.
La camera ardente del brigadiere capo Valerio Dapra', 56 anni, del carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, e del luogotenente Marco Piffari, 56 anni, sarà allestita al comando della Legione Veneto dei Carabinieri.
I ricoverati ancora in prognosi riservata
Intanto tre persone sono ancora ricoverati in Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nell'ospedale di Borgo Trento: due militari dell'Arma dei carabinieri e la donna che ha azionato la deflagrazione. Per tutti la prognosi è ancora riservata.
Per quanto riguarda i due carabinieri, uno è ricoverato in Terapia intensiva Cardio toraco vascolare. L'altro si trova al Centro grandi ustionati.
Dopo la notte si evidenzia una minore intensità di pericolo per il paziente ustionato, anche per il carabiniere in Terapia intensiva c'è un progressivo miglioramento ma rimane
intubato.
La donna è ricoverata in Terapia intensiva generale. E' il paziente più grave dei tre, resta intubata e si prosegue nel supporto farmacologico e respiratorio
La fiaccolata
Domani, annuncia la Città di Castel d'Azzano sui canali social, si terrà una "fiaccolata silenziosa e veglia di preghiera per Valerio, Davide e Marco, carabinieri venuti a mancare durante lo svolgimento del loro servizio il 14 ottobre 2025".
La partenza è alle 18 con partenza da Piazza Pertini