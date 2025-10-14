Sbarca al ‘Como Lake’ Yiami, il primo social che non punta su foto, like e follower
AGI - Creare connessioni tra persone e farle incontrare nella vita reale, sulla base di criteri che garantiscano sicurezza dei dati e autenticità delle relazioni. È l'obiettivo di YIAMI, il primo social network di prossimità che, a differenza dei social tradizionali, non si basa su foto, like o follower. L'identità è, infatti, rappresentata da un avatar a forma di cervello che assicura risposte personali in grado di raccontare chi siamo effettivamente. Gli utenti possono verificare chi è localizzato in aree limitrofe, scoprire affinità e - quando emerge un interesse reciproco - incontrarsi dal vivo entro sette giorni.
YIAMI nasce per colmare una lacuna urgente e strutturale: in un'epoca in cui siamo costantemente connessi, le persone sono sempre più isolate nella vita reale. I social tradizionali alimentano confronto, dipendenza e filtri, ma non generano relazioni autentiche. YIAMI ribalta questa logica, proponendo una formula semplice e rivoluzionaria allo stesso tempo: collocare nuovamente l'individuo al centro della realtà, eradicando pregiudizi, valutazione aprioristiche e percezioni legate esclusivamente al fattore estetico.
L'app propone un modello di interazione “just in time”, arricchito da elementi di gamification che stimolano l'incontro e la curiosità reciproca. È una piattaforma scalabile, pensata per attivare community all'interno di università, luoghi di lavoro, eventi, coworking, luoghi pubblici e brand space, trasformando ogni ambiente in un hub sociale. Il progetto può aprire anche nuove opportunità di monetizzazione sia B2C, con un modello freemium e advertising mirato ma non invasivo, che B2B e B2B2C, grazie a partnership con grandi aziende, atenei, brand e location che intendono avviare esperienze sociali significative per le proprie community.
YIAMI ha superato, con successo, un test di prodotto internazionale condotto da studenti europei e americani della Business School dell'Università Complutense di Madrid, certificando il bisogno universale di riscoprire una socialità genuina. L'app è sviluppata a Praga da Futured, una delle principali aziende europee nel settore delle mobile app. La startup è una delle 2 vincitrici dell'International Multidisciplinary Task Force on AI Agents Intelligence (IMTAI) che ha conferito a Como i Premi AI 2025.
La filosofia di YIAMI: umanesimo digitale
Nel complesso, YIAMI è il primo social network ideato non per guardare, ma per incontrare. L'ambizione è quella di delineare un esperimento di Umanesimo Digitale che sottrae le persone dal monopolio dello schermo e le riposiziona nella dimensione reale.
Il founder: "Rivoluzione copernicana"
“Yiami rappresenta una rivoluzione copernicana nell'universo della socialità. Si tratta di un progetto interamente autofinanziato, una startup d'impatto sociale che oggi si trova in una fase embrionale, sperimentale e di collaudo - spiega Domenico Sandulli, founder di YIAMI -. Vogliamo infrangere alcuni paradigmi che oggi stanno inficiando le relazioni interpersonali, riportando al centro la soggettività e le peculiarità di ogni singolo individuo, che oggi è invece preda di voyeurismo e morbosità estetica. I rapporti tra persone possono e devono rappresentare il pilastro di ogni comunità: questa filosofia anima la nostra ambizione di avviare un nuovo umanesimo digitale. Sono convinto che oggi ci sia urgente bisogno di un po' più di umanità e che la tecnologia, se usata con il cervello giusto, possa aiutarci a ritrovarla”.