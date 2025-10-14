Chi sono i 3 Carabinieri morti nell'esplosione a Castel D'Azzano
Chi sono i 3 carabinieri morti
Chi sono i 3 carabinieri morti

Bernardello, nato a Camposampiero, aveva 36 anni, Daprà e Piffari entrambi 56
Il brigadiere Capo Valerio Daprà e il carabiniere Scelto Davide Bernardello i
Verona sgombero carabinieri
AGi - Sono due 56enni e un 36enne i Carabinieri morti nell'esplosione di Castel d'Azzano, nel Veronese.

Ecco una loro scheda:

  • Marco Piffari, 56 anni. Luogotenente carica speciale comandante della Squadra Operativa di Supporto Separato (Sos) del 4 Battaglione Veneto. Nato il 4/2/1969, si era arruolato nel 1987. Viveva in provincia di Padova ed era separato.
  • Valerio Dapra', 56 anni. Brigadiere capo qualifica speciale . operatore delle Aliquote di primo intervento (Api) del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova. Nato a Brescia il 9/10/1969, si era arruolato nel 1988. Lascia la compagna con cui conviveva e due figli di 27 e 26 anni.
  • Il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, operatore delle Aliquote di primo intervento (Api) del Nucleo operativo e Radiomobile (Norm) di Padova. Nato a Camposampiero, in provincia di Padova, il 31/8/1989, si era arruolato nel 2014. Era celibe.
Il Luogotenente Marco Piffari
