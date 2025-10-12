Al via la marcia per la pace Perugia-Assisi: "Una marea che difende l'umanità"

(AGI) - Perugia, 12 ott - "C'e' un mare che difende umanità, Perugia non è stata mai così bella. Grazie per continuare a resistere e difendere l'umanità". Lo ha detto Vittoria Ferdinandi, sindaca di Perugia, dal palco alla partenza della Marcia Perugia - Assisi. "Grazie ai giovani per essere scesi in piazza, per averci ricordato che sotto le bombe c'erano anche le nostre coscienze segnate dalla rassegnazione. I popoli sanno che la pace sono i bambini che vanno a scuola non le scuole distrutte, il diritto al cibo e non il cibo usato come strategia di morte" ha aggiunto.
"Siamo qui tutti uniti da un'unica idea e un l'unico cuore. Marciamo oggi nella storia per ricordare a tutti i leader del mondo che la Pace è possibile. La Palestina vi sta aspettando", ha dichiarato il sindaco di Betlemme, Maher Nicola Canawati, dal palco alla partenza.
Il corteo è partito da via Bonfigli, nel luogo da cui per la prima volta partì la Marcia pensata da Aldo Capitini.