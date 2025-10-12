Sul podio della Barcolana padre e figlia: Furio Benussi primo, Marta seconda

AGI - Il maxi Arca con Furio Benussi al timone e Michele Malandra navigatore ha vinto la 57ma edizione della Barcolana conquistando il suo terzo trionfo nella regata triestina. L’imbarcazione ha tagliato per prima il traguardo in un'ora, 43 minuti e 42 secondi.
La grande classica si è svolta nel golfo di Trieste con 15 mila persone in mare (oltre 1.800 barche) e migliaia a terra ad ammirare lo spettacolo, con un colpo d'occhio unico sulla città. Per Furio Benussi è stata una regata "perfetta e fantastica di fronte a un meraviglioso pubblico".
"Abbiamo fatto una regata come sappiamo fare - ha detto al termine Benussi - abbiamo fatto una regata perfetta. C'è anche stato un cambio di vento, ma sia riusciti a non entrare nel buco come avvenuto per altri e a tenere la barca in manovra, non velocissima. È stata una vittoria di squadra". Al secondo posto Marta 07 con Gabriele e Marta Benussi, fratello e figlia di Furi. Un affare di famiglia, insomma, questa Barcolana che per tempo (sole e cielo azzurro) e mare (sufficientemente piatto) è risultata una delle migliori edizioni diretta dal pluridecorato presidente Mitja Gialuz.
Terzo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, il maxi yacht 90 di Claudio Demartis e Pompeo Tria. Al timone un altro fenomeno, Mitja Kosmina, e alla tattica Michele Paoletti, gente di casa a Trieste e alla Barcolana. Il loro arrivo è avvenuto circa 20 minuti dopo Marta 07. In quarta posizione il 78 piedi Nice (ex Capricorno), l'imbarcazione con l'equipaggio impeccabile della Guardia di Finanza, che si è distinta nel Mondiale Maxi a Porto Cervo. A guidare l'equipaggio è il capitano Francesco Nerone, affiancato da un gruppo di velisti tra cui Ruggero Tita, già doppio oro olimpico.
Sironi (Banca Generali), Barcolana unisce sport, partecipazione e divertimento
"Barcolana ha regalato un'esperienza emozionante che unisce sport, partecipazione e divertimento. Il successo di questa edizione testimonia come la vela possa generare impatto positivo e duraturo, attirando a Trieste e nel suo Golfo migliaia di persone dall'Italia e dall'estero per celebrare insieme una vera festa del mare". Lo afferma il Presidente di Generali, Andrea Sironi.
"Generali, che da oltre quarant'anni è al suo fianco, si congratula con la skipper Giulia Ascione, la timoniera Marta Benussi e l'equipaggio misto di Marta 07 per l'aggiudicazione del Trofeo Generali Women in Sailing. Iniziative come il progetto Women in Sailing by Generali e Barcolana per diffondere la vela mista tra i giovani rafforzano il nostro impegno per una società più equa, dove il talento e la passione trovano spazio e voce. A tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria manifestazione, in primis Barcolana, va il nostro ringraziamento", aggiunge.
Il Trofeo Generali Women in Sailing, giunto alla quinta edizione, è assegnato al team misto con una donna in posizione di leadership che per primo taglia il traguardo della regata 'Coppa d'Autunno'. Viene riconosciuta un'opera in vetro realizzata da Barovier e un percorso di coaching e leadership personalizzato in base alle esigenze della persona da Generali Academy. Nel 2024 a vincere il Trofeo Generali Women in Sailing è stata Giulia Leghissa, preceduta nel 2023 da Federica Tuniz, con due menzioni speciali rispettivamente assegnate ad Alice Linussi e Marta Benussi, nel 2022 dall'americana Wendy Schmidt e, infine, all'esordio nel 2021 da Claudia Rossi. A improntare negli ultimi anni le iniziative promosse da Generali in Barcolana sono stati i temi dell'integrazione e dell'inclusione.
