Sul podio della Barcolana padre e figlia: Furio Benussi primo, Marta seconda
Sul podio della Barcolana padre e figlia: Furio Benussi primo, Marta seconda (FOTO)
Home>Cronaca

Sul podio della Barcolana padre e figlia: Furio Benussi primo, Marta seconda (FOTO)

La grande classica si è svolta nel golfo di Trieste con 15 mila persone in mare (oltre 1.800 barche) e migliaia a terra ad ammirare lo spettacolo
Barcolana 2025
Stefano RELLANDINI / AFP - Barcolana 2025
trieste barcolana
di lettura

AGI - Il maxi Arca con Furio Benussi al timone e Michele Malandra navigatore ha vinto la 57ma edizione della Barcolana conquistando il suo terzo trionfo nella regata triestina. L’imbarcazione ha tagliato per prima il traguardo in un'ora, 43 minuti e 42 secondi.
La grande classica si è svolta nel golfo di Trieste con 15 mila persone in mare (oltre 1.800 barche) e migliaia a terra ad ammirare lo spettacolo, con un colpo d'occhio unico sulla città. Per Furio Benussi è stata una regata "perfetta e fantastica di fronte a un meraviglioso pubblico".

ADV

La Barcolana, dunque, regata del mare (15 mila in acquacon oltre 1.800 barche) e della terra (oltre 100 mila lungo le rive e sull'altipiano) ancora una volta, ed è la terza, è stata stravinta da Arca, maxi oramai diventato leggendario tra gli addetti ai lavori, timonato da quel fenomeno di Furio Benussi con alla tattica Tomaz Copi. Il traguardo è stato tagliato scandendo le lancette a un'ora, 43 minuti e 42 secondi.

ADV

"Abbiamo fatto una regata come sappiamo fare - ha detto al termine Benussi - abbiamo fatto una regata perfetta. C'è anche stato un cambio di vento, ma sia riusciti a non entrare nel buco come avvenuto per altri e a tenere la barca in manovra, non velocissima. È stata una vittoria di squadra". Al secondo posto Marta 07 con Gabriele e Marta Benussi, fratello e figlia di Furi. Un affare di famiglia, insomma, questa Barcolana che per tempo (sole e cielo azzurro) e mare (sufficientemente piatto) è risultata una delle migliori edizioni diretta dal pluridecorato presidente Mitja Gialuz.

Terzo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, il maxi yacht 90 di Claudio Demartis e Pompeo Tria. Al timone un altro fenomeno, Mitja Kosmina, e alla tattica Michele Paoletti, gente di casa a Trieste e alla Barcolana. Il loro arrivo è avvenuto circa 20 minuti dopo Marta 07. In quarta posizione il 78 piedi Nice (ex Capricorno), l'imbarcazione con l'equipaggio impeccabile della Guardia di Finanza, che si è distinta nel Mondiale Maxi a Porto Cervo. A guidare l'equipaggio è il capitano Francesco Nerone, affiancato da un gruppo di velisti tra cui Ruggero Tita, già doppio oro olimpico.

Barcolana 2025
Barcolana 2025
Barcolana 2025
Barcolana 2025

    Sironi (Banca Generali), Barcolana unisce sport, partecipazione e divertimento

    "Barcolana ha regalato un'esperienza emozionante che unisce sport, partecipazione e divertimento. Il successo di questa edizione testimonia come la vela possa generare impatto positivo e duraturo, attirando a Trieste e nel suo Golfo migliaia di persone dall'Italia e dall'estero per celebrare insieme una vera festa del mare". Lo afferma il Presidente di Generali, Andrea Sironi.

    "Generali, che da oltre quarant'anni è al suo fianco, si congratula con la skipper Giulia Ascione, la timoniera Marta Benussi e l'equipaggio misto di Marta 07 per l'aggiudicazione del Trofeo Generali Women in Sailing. Iniziative come il progetto Women in Sailing by Generali e Barcolana per diffondere la vela mista tra i giovani rafforzano il nostro impegno per una società più equa, dove il talento e la passione trovano spazio e voce. A tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria manifestazione, in primis Barcolana, va il nostro ringraziamento", aggiunge.
    Il Trofeo Generali Women in Sailing, giunto alla quinta edizione, è assegnato al team misto con una donna in posizione di leadership che per primo taglia il traguardo della regata 'Coppa d'Autunno'. Viene riconosciuta un'opera in vetro realizzata da Barovier e un percorso di coaching e leadership personalizzato in base alle esigenze della persona da Generali Academy. Nel 2024 a vincere il Trofeo Generali Women in Sailing è stata Giulia Leghissa, preceduta nel 2023 da Federica Tuniz, con due menzioni speciali rispettivamente assegnate ad Alice Linussi e Marta Benussi, nel 2022 dall'americana Wendy Schmidt e, infine, all'esordio nel 2021 da Claudia Rossi. A improntare negli ultimi anni le iniziative promosse da Generali in Barcolana sono stati i temi dell'integrazione e dell'inclusione.

    \ Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell\'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone

    ADV