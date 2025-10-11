Va a fuoco l'appartamento: muore un 98enne e la sua badante

AGI - Tragedia nel tardo pomeriggio a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Nobel 8 ha causato la morte di due persone. Secondo quanto comunicato dai Vigili del fuoco, le vittime sono un uomo di 98 anni e la sua assistente di 44 anni, che viveva con lui per prestargli assistenza. I corpi sono stati trovati all'interno dell'abitazione, invasa dal fumo e dalle fiamme al momento dell'arrivo delle squadre di soccorso. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118.
Potrebbe essere stata un corto circuito scaturito dal malfunzionamento di una coperta elettrica all'origine dell'incendio che la scorsa notte ha causato la morte di un anziano e della sua assistente familiare in un appartamento di via Nobel a San Pietro Vernotico (Brindisi): si tratta di Pantaleo Cannoletta, 98 anni, e la sua assistente familiare Florentina Trandafir, 44 anni, originaria della Romania. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del comando provinciale di Brindisi, le fiamme sarebbero divampate nella camera da letto, saturando l'ambiente di monossido di carbonio. In assenza di ossigeno, il rogo si sarebbe autospento, senza propagarsi al resto dell'abitazione. I due, secondo gli investigatori, potrebbero essere morti per intossicazione da fumo nel sonno.
L'allarme e' scattato solo oggi, quando i due non hanno risposto alle chiamate di parenti e vicini. All'arrivo dei Vigili del fuoco, i corpi sono stati trovati all'interno dell'appartamento. Le salme sono state gia' rilasciate e restituite alle famiglie, non essendo stati disposti ulteriori accertamenti dall'autorita' giudiziaria.