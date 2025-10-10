Mezza maratona di Roma, gli iscritti sono 22mila (le donne sono il 44%) 

AGI - Chiuse le iscrizioni alla Wizz Air Rome Half Marathon, in programma domenica 19 ottobre: al via saranno in 22mila, di cui 9.600 donne (il 44 per cento). Confermata alta la percentuale di stranieri che era stata già annunciata in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'evento tenuta lo scorso settembre in Campidoglio: tre partecipanti su quattro (il 72 per cento del totale) verranno dall'estero, in testa la Francia con 3.610 runner iscritti, quindi la Spagna (1.952), Regno Unito (1.593) e Germania (1.068). Da citare anche chi viene da lontano, come i 431 runner degli Stati Uniti, i 369 del Brasile, i 206 del Messico, a cui si affianca una folta partecipazione dal Nord Europa, con Norvegia, Danimarca e Svezia.
La mezza maratona ufficiale della Capitale, organizzata da RomaOstia e da RCS Sports & Events, allo sfondo della città della Grande Bellezza affianca un percorso veloce che sta attirando runner alla ricerca del risultato cronometrico. Più della metà dei partecipanti, esattamente il 53,4 per cento, ha meno di 34 anni, divisi tra due fasce d'età: 18-24 anni (12,4 per cento) e 25-34 anni (41 per cento). Il 21,36 per cento ha tra i 35 e i 44 anni, mentre il 15,83 per cento va dai 45 ai 54 anni. La distanza da affrontare è quella canonica di 21 chilometri e 97 metri: il percorso della Wizz Air Rome Half Marathon 2025 interesserà, come lo scorso anno, il centro storico della città. Partenza da via del Circo Massimo - altezza Roseto - e arrivo su via degli Annibaldi con vista sul Colosseo: la prima 'onda' di runner partirà alle ore 8:30 e percorrerà piazza Navona, piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Venezia con vista sul Foro Romano.
Chiusure al traffico per la Longevity Run e la Half Marathon
Sabato 18 ottobre sono previste chiusure sul percorso della Longevity Run di 5 km che si svolgerà dalle ore 8:30 alle ore 10:30, mentre domenica 19 il traffico sarà chiuso dalle ore 7:30 lungo l'intero percorso della corsa, ma già alla mezzanotte di sabato 18 sarà vietata la circolazione in Via San Gregorio, Via Celio Vibenna e Via dei Fori Imperiali.