Sciopero dei trasporti a Roma, metro e treni regolari
Atac segnala possibili riduzioni di servizio fino alle 17 per autobus e mezzi di superficie
AGI - Metro regolari a Roma nonostante lo sciopero del trasporto pubblico in corso da questa mattina che interessa la rete Atac. All'astensione dal lavoro di 24 ore proclamata dall'organizzazione SUL se ne è aggiunta un'altra, di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, proclamata dalle organizzazioni sindacali Usb lavoro Privato e Orsa Tpl.
Le metro A, B/B1, C e la ferrotramvia Termini-Centocelle sono regolari mentre per quanto riguarda bus e mezzi di superficie Atac segnala possibili riduzioni di servizio fino alle 17.