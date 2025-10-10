A San Vittore due detenuti morti in 12 ore 

AGI - Sono in corso accertamenti nel carcere di San Vittore per la morte nel giro di 12 ore di due detenuti e il malore che ne ha colpiti altri due nei giorni scorsi. A quanto viene riferito all'AGI da fonti qualificate, il primo decesso è avvenuto ieri quando un recluso di origine marocchina di 51 anni è morto al Policlinico di Milano, dove era stato portato per un forte malessere.
Stamattina, intorno alle 7 e 30, un altro detenuto, di nazionalità peruviana, è morto nonostante i tentativi di rianimazione dei medici dell'istituto penitenziario.
In questo secondo caso si sospetta un'emorragia gastrica. Le cause dei decessi saranno accertate con un'autopsia. I due erano rinchiusi in due raggi diversi.
Nei giorni scorsi altri due detenuti si erano sentiti male ed erano stati portati all'ospedale. Entrambi però si sono ripresi nel giro di poco tempo e sono rientrati in cella.
A titolo prudenziale, è stato bloccato l'accesso agli operatori che entrano ed escono dal carcere, tra cui gli educatori. Magistrati e avvocati possono invece accedere.
La possibile causa del malore dei due detenuti morti e di altri due che poi si sono ristabiliti a San Vittore potrebbe essere stata l'assunzione di oppiacei. Secondo quanto si apprende sono stati gli stessi sanitari del carcere ad avanzare questa eventualità, tutta da verificare.
In particolare, l'ipotesi appare verosimile per una delle due persone che sono state portate in ospedale e poi sono rientrate. L'altra invece sembrerebbe essere stata male per avere bevuto una grappa artigianale fabbricata in carcere.
La perquisizione in uno dei due reparti dove è morto un detenuto ha dato esito negativo. In quello in cui è deceduta un'altra persona reclusa non è ancora stata effettuata. I due erano ospitati nei reparti 5 e 3.