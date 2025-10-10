Giallo sugli accertamenti bancari chiesti e mai fatti per il Gip e le gemelle Cappa

AGI - Il 30 luglio scorso, la Guardia di Finanza di Brescia propose alla Procura di svolgere "mirati accertamenti bancari" sui conti del giudice Fabio Lambertucci, il gip che archiviò nel 2017 l'indagine su Andrea Sempio in seguito alla richiesta del procuratore Mario Venditti, ora indagato per corruzione in atti giudiziari. Non solo: le Fiamme Gialle chiesero anche di effettuare analisi bancarie sulle gemelle Stefania e Paola Cappa, mai indagate.
Nomi che scompaiono tutti, per ragioni non spiegate, nella successiva annotazione di settembre, in cui si dà conto di altri accertamenti bancari invece svolti. Tra questi, quelli che "non rilevano anomalie" sui conti di Venditti accusato di avere agevolato in cambio di denaro l'archiviazione di Sempio. Probabilmente la Procura non ha ritenuto opportuno delegare alla Guardia di Finanza gli accertamenti sebbene un riferimento esplicito al gip Lambertucci fosse contenuto nell'ormai noto biglietto in cui Giuseppe Sempio, padre di Andrea, scrisse: 'Venditti Gip archivia x 20.30 euro' e le frasi: 'Se archivia l'indagine dovrebbe mettere il nome del soggetto sull'archiviazione. Cosi' non può essere indagato per lo stesso motivo. Il D-N-A'. Un indizio della corruzione, secondo la Procura, che tuttavia ha ritenuto di indagare il procuratore ma non il giudice che sigillo' con la sua firma l'archiviazione.
