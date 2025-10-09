Perquisito l'ufficio del pm Mazza nell'ambito dell'inchiesta "sistema Pavia"

AGI - Perquisizioni in Procura a Milano. La Guardia di Finanza di Brescia e la pm Claudia Moregola, titolare del fascicolo col procuratore di Brescia Francesco Prete, si sono recati al quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano nell'ufficio del pubblico ministero Pietro Paolo Mazza. I finanzieri hanno portato via materiale ritenuto utile nell'ambito della vasta indagine 'Clean' che sta scuotendo Pavia ipotizzando un sistema di illegalità che coinvolgerebbe magistrati, avvocati, esponenti della polizia giudiziaria e imprenditori.
In questo contesto è indagato anche l'ex procuratore capo Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari sul caso Garlasco. Mazza si era occupato dell'inchiesta su Asm Pavia che aveva portato a quattro arresti con l'accusa di appalti pilotati. Il magistrato viene definito "molto prostrato" da chi ha potuto parlarci.
Pm Mazza indagato per peculato e corruzione
II pm Pietro Paolo Mazza, attualmente in servizio a Milano, è indagato per peculato e corruzione nell'ambito dell'indagine della Procura di Brescia sul 'sistema Pavia', un presunto intreccio di malaffare che coinvolgerebbe, tra gli altri, diversi magistrati e personale della polizia giudiziaria. L'indagine riguarda il periodo in cui Mazza lavorava a Pavia.
Il pm di Milano, Pietro Paolo Mazza, risponde di un episodio di peculato e corruzione risalente al 2019. Il magistrato, all'epoca in servizio a Pavia, sarebbe stato corrotto con un'automobile in cambio di agevolazioni alla società di intercettazioni Esitel che svolse le intercettazioni nell'inchiesta del 2017 di Garlasco, quella archiviata per Andrea Sempio su sollecitazione dell'allora procuratore di Pavia Mario Venditti. Esitel si è occupata per anni di intercettazioni per la Procura pavese e di noleggio auto. "Sono molto fiducioso che tutto si risolva nel più breve tempo possibile per il mio assistito" dice all'AGI l'avvocato Massimo Dinoia.
14 ottobre l'udienza per il ricorso presentato da Venditti
È stata fissata al 14 ottobre l'udienza davanti al Riesame di Brescia in cui si discuterà del ricorso presentato dalla difesa dell'ex magistrato Mario Venditti contro il decreto di perquisizione e sequestro a suo carico nell'ambito dell'indagine che lo vede indagato per corruzione in atti giudiziari. È accusato di essere stato corrotto per agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta che vedeva quest'ultimo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2017.
Nuove accuse per Venditti
Nuova accusa per l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti che chiese l'archiviazione per Andrea Sempio nel 2017. Dopo quella di 'corruzione in atti giudiziari' perché sarebbe stato corrotto per agevolare l'archiviazione, ora emerge che è indagato anche per corruzione 'semplice' perché avrebbe favorito esponenti di Esitel, la società che svolse le attività di intercettazioni per l'indagine sull'omicidio Poggi del 2017, ricevendo in cambio agevolazioni per un'automobile. L'episodio risalirebbe a qualche anno fa.