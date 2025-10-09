Uccide l'ex moglie a colpi di pistola nel pescarese, arrestato dai carabinieri
L'uomo, un settantenne, dopo essere fuggito dal luogo del delitto, è entrato in un bar dove, ha sparato altri colpi di pistola senza ferire nessuno
AGI - Una donna è stata uccisa a colpi di pistola dall'ex marito, nel tardo pomeriggio, a Lettomanoppello, in provincia di Pescara. L'omicidio è avvenuto in strada davanto ad una farmacia. Sul posto sono presenti i carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara.
La vittima C.M., 66 anni, di Lettomanoppello, sarebbe stata raggiunta da più colpi, almeno due o tre al torace.
L'omicida è un settantenne pluripregiudicato catturato dai carabinieri a Turrivalignani. L'uomo, dopo essere fuggito dal luogo del delitto, è entrato in un bar dove, secondo le prime notizie, ha sparato uno o più colpi di pistola senza ferire nessuno.