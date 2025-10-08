Addio a Paolo Sottocorona, volto noto del meteo su La7

AGI - Il suo viso, e il suo garbo, erano ormai noti a tanti. A tutti quelli, ma non solo a loro, che su La7 ne seguivano gli interventi per le previsioni del tempo. Ed è l'emittente tv a dare dal suo sito web la notizia che il meteorologo Paolo Sottocorona è morto oggi, all'età di 77 anni.
Per anni, appunto, il volto delle previsioni su La7, Sottocorona era "apprezzato soprattutto per le sue analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità delle famiglie. In un'epoca di allarmismo legato al clima - si legge sempre nella nota - Sottocorona aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi".
Gli studi e la carriera
Era nato a Firenze il 17 dicembre 1947. Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 era entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Fino al 1986 è stato addetto dell'Ufficio Meteorologico dell'aeroporto di Guidonia, poi al Centro Nazionale di Meteorologia. Dopo l'esperienza all'Aeronautica, con il grado di capitano, si era poi dedicato alla divulgazione televisiva, prima in Rai, poi a Telemontecarlo, quindi La7.
La spedizione in Antartide e il ricordo di Mentana
Nel 1989 aveva partecipato alla spedizione italiana in Antartide come meteorologo. "Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona", scrive sulla propria pagina Facebook il direttore del TgLa7, Enrico Mentana.