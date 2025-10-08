Sfrattato a 71 anni, si lancia dal sesto piano
Sfrattato a 71 anni, si lancia dal sesto piano
Home>Cronaca

Sfrattato a 71 anni, si lancia dal sesto piano

E' accaduto stamattina a Sesto San Giovanni, nel Milanese
Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Mairo Cinquetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Ambulanza
di lettura

AGI - Un uomo di 71 anni si è gettato dalla finestra al sesto piano quando l'ufficiale giudiziario ha suonato al suo citofono per notificargli lo sfratto dall'appartamento in cui viveva a Sesto San Giovanni. È accaduto stamattina intorno alle 9 in via Puricelli Guerra.

ADV

Oggi era in programma l'esecuzione dello sfratto dall'appartamento dove l'anziano viveva da solo senza pagare l'affitto al proprietario da qualche mese. L'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto eseguire lo sfratto su disposizione del Tribunale civile di Monza. Era presente anche il legale dell'anziano.

ADV

Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone

ADV