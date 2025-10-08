Crosetto operato a Roma, è in buone condizioni
Crosetto operato a Roma, è in buone condizioni

Lo rende noto il ministero della Difesa
Il ministro della Difesa, Guido Crosetto
AGI - "Questa mattina il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l'Ospedale Fatebenefratelli". Lo rende noto il ministero della Difesa.

"L'operazione, eseguita con successo - si legge in un comunicato - ha comportato l'asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il Ministro è in buone condizioni. Si attende ora l'esito dell'esame istologico".

"Forza Guido". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, rivolgendo cosi' i suoi auguri di guarigione al ministro della Difesa e amico Guido Crosetto.

