Crosetto operato a Roma, è in buone condizioni
Lo rende noto il ministero della Difesa
AGI - "Questa mattina il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l'Ospedale Fatebenefratelli". Lo rende noto il ministero della Difesa.
"L'operazione, eseguita con successo - si legge in un comunicato - ha comportato l'asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il Ministro è in buone condizioni. Si attende ora l'esito dell'esame istologico".
"Forza Guido". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, rivolgendo cosi' i suoi auguri di guarigione al ministro della Difesa e amico Guido Crosetto.
