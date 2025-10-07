Cortei pro-Pal a Bologna, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 1 fermato

AGI - Scontri a Bologna tra manifestanti Pro Pal e forze dell'ordine, durante la manifestazione dei Giovani palestinesi per celebrare i massacri del 7 ottobre. Gli agenti hanno usato gli idranti e hanno caricato in Via Rizzoli per disperdere i partecipanti al presidio di piazza del Nettuno. Un manifestante è stato fermato e accompagnato in Questura per accertamenti a Bologna in seguito agli scontri durante la manifestazione Pro Pal per 'celebrare' il 7 ottobre, a cui hanno partecipato oltre 500 persone. Lo ha reso noto la Questura di Bologna.
I manifestanti si sono dispersi nelle vicinanze di via Ugo Bassi e Rizzoli per poi ricompattarsi e procedere verso Strada Maggiore, seguiti a breve distanza dalle forze dell'ordine. Dopo una nuova carica, gli attivisti hanno lanciato oggetti contro gli agenti e hanno eretto barricate con i cassonetti.
Dopo giorni di polemiche, l'iniziativa è stata formalmente vietata dal Questore di Bologna, mentre anche il Comune aveva chiesto di non svolgerla. Nonostante il divieto, gli organizzatori hanno deciso di mantenere la presenza in piazza, con l'adesione di Potere al Popolo e dei collettivi Cua, Cambiare Rotta e Osa. I manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta "Free Palestine". Sul perimetro della piazza sono stati schierati blindati della polizia: tre sul lato del Comune e due davanti a Questura e Prefettura.
Manifestazione anche a Torino
Migliaia di persone si sono ritrovate alle 19.30 in piazza Castello, a Torino, per partecipare al corteo a sostegno del popolo palestinese. La manifestazione e' stata accompagnata da molte polemiche, dopo che la prefettura ha deciso di non autorizzare il corteo, organizzato dal collettivo cittadino Torino per Gaza. Numerose le bandiere palestinesi, altre sono dei sindacati Si Cobas e Usb