Papa Leone limita i poteri dello Ior

AGI - Papa Leone ha deciso di limitare - con un motu proprio - i poteri dello Ior. La banca vaticana aveva ottenuto da Papa Francesco l'esclusiva gestione degli investimenti con i fondi della Santa Sede, con il documento pubblicato oggi si torna a un certo pluralismo in materia, restituendo tale funzione all'Apsa, che torna cosi' a una funzione di istituto bancario che aveva perso.
"Nel determinare le attività di investimento finanziario della Santa Sede, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica generalmente fa effettivo uso della struttura organizzativa interna dell'Istituto per le Opere di Religione, a meno che gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli Investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati".