Flotilla: rientrati 26 attivisti italiani. Altri 15 in stato di fermo

AGI - A tarda sera sono rientrati in Italia altri 26 membri della Global Sumud Flotilla. Di questi, 18 sono atterrati poco prima della mezzanotte a Roma Fiumicino. Il gruppo è giunto con un volo proveniente da Istanbul e gli altri 8 sono sbarcati a Milano. Per altri 15 italiani che non hanno firmato il foglio di rilascio volontario si dovrà attendere l'espulsione.
"Altri 15 attivisti rimarranno ancora per due o tre giorni in Israele perché non hanno voluto firmare la liberatoria e quindi dovranno essere giudicati" ha spiegato il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. "Credo che all'inizio della prossima settimana torneranno in Italia anche loro".
"Stanno tutti bene, c'è stata la visita consolare e abbiamo chiesto alle autorità israeliane di rispettare tutti i diritti degli italiani che sono lì in stato di fermo. Sono in stato di fermo e quindi in limitazione della libertà però è importante che ci sia anche un trattamento individuale non violento e, ripeto, che siano rispettati tutti i loro diritti quindi gli abbiamo chiesto di migliorare ancora le condizioni" ha aggiunto il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in merito alle condizioni di salute degli italiani sbarcati dalla Flottilla e fermati in Isreale.