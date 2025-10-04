Paura Sofia e Nikol, da giovedì perse le tracce delle due minorenni

AGI - Sofia e Nikol, entrambe 17enni e studentesse del liceo di Scienze umane “Casardi” di Barletta, risultano scomparse da giovedì 2 ottobre. Le ricerche proseguono senza sosta: da quanto trapela da fonti investigative, le due sarebbero state viste acquistare un titolo di viaggio per una tratta intermedia al tabacchi della stazione di Barletta, verosimilmente per un autobus.
Sono in corso verifiche su più direttrici. Giovedì mattina sono uscite di casa dirette a scuola, dove però non sono mai arrivate. I telefoni di entrambe risultano spenti dalle 10. Fra quell'ora e le 11 diversi cittadini dicono di averle notate ancora in città: in via Ricci, sedute su un muretto, e in via Cioce, nei pressi di un bar. La prefettura Bat ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coordinato dal Commissariato di pubblica sicurezza, con l’impiego congiunto di tutte le forze dell’ordine.
I carabinieri hanno ascoltato amici e compagni di classe per ricostruire abitudini, contatti e possibili destinazioni; nel frattempo sono stati acquisiti i tabulati telefonici e si stanno incrociando i dati delle celle, anche di altri dispositivi che potrebbero aver viaggiato insieme o in prossimità delle due minorenni. In parallelo, i militari stanno visionando le telecamere della stazione di Barletta e di fermate intermedie sia verso Nord (area foggiana) sia verso Sud (Barese), oltre alle linee extraurbane.
Al momento si esclude che le ragazze abbiano lasciato la Sesta provincia pugliese. Le ricerche, infatti, si sono estese anche nell’entroterra: controlli a Minervino Murge e Spinazzola non hanno sinora dato riscontri decisivi. Sui social l’ex sindaca di Minervino, Lalla Mancini, ha rilanciato l’invito a segnalare alle forze dell’ordine ogni informazione utile, richiamando la segnalazione di chi le avrebbe viste salire su un bus Barletta–Spinazzola.
Al momento l’ipotesi investigativa prevalente è quella di un allontanamento volontario; non si esclude che le ragazze non fossero da sole. È verosimile che disponessero di una minima somma di denaro e di cambi negli zaini. Al momento della scomparsa
Come erano vestite
- Sofia indossava pantalone di tuta nero a zampa; T-shirt Kappa; giacca ginnica nera con zip; sneakers bianche; occhiali con montatura nera; zaino scolastico multicolore.
- Nikol, invece, felpa nera con scritta bianca sul petto; pantalone nero; scarpe ginniche alte rosso/bianco/nero; zaino Eastpak nero.
Le autorità rinnovano l’appello alla collaborazione: chi dovesse vederle o avere elementi utili chiami subito i numeri di emergenza o si rivolga alle forze dell’ordine. Ogni dettaglio può essere decisivo.