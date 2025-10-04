Un serpente lungo tre chilometri, a Roma sflia il corteo proPal
Un serpente lungo tre chilometri, a Roma sfila il corteo proPal

Un fiume di persone si è riversato nel centro di Roma per partecipare alla manifestazione in favore della Palestina per fermare la guerra a Gaza. Affluenza record
AGI - La manifestazione proPal di Roma è diventato un lunghissimo fiume lungo oltre tre chilometri che da Piramide prosegue fino a San Giovanni. Affluenza record secondo gli organizzatori: "Siamo seicentomila!" urla dal carro principale del lungo corteo romano per la Palestina, la presidente del movimento studenti palestinesi, Maya Issa.

Tra un kebab e una birra sventolano numerose le bandiere della Palestina insieme a quelle dei sindacati (Cobas) e ai colori arcobaleno. In sottofondo i cori "Palestina libera" accompagnati da musica araba.E l'ipotesi di prolungare il percorso oltre San Giovanni.

