Caso Resinovich: sequestrata una telecamera GoPro di Visintin

AGI - La Squadra mobile di Trieste, su disposizione del pm Ilaria Iozzi, ha sequestrato la telecamerina GoPro di Sebastiano Visintin. Lo rende noto il quotidiano Il Piccolo. Sulla GoPro erano già stati compiuti due accertamenti, proprio da parte della Squadra mobile e successivamente dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica della Polizia postale e delle comunicazioni del Friuli Venezia Giulia.
Di recente, poi, si era tornato a parlare della GoPro e della scheda di memoria contenente i video registrati il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana, in cui si vede lo stesso Visintin andare in bici sul Carso. Scheda che sarebbe stata formattata cancellando dunque tutto ciò che vi era stato registrato. Cancellazione che sarebbe avvenuta il 13 giugno 2023 verso le ore 20:37, lo stesso giorno in cui il gip Luigi Dainotti accoglieva l'opposizione all'archiviazione del caso e disponeva nuove e più approfondite indagini.
Il quotidiano ha anche reso noto che l'ex comandante dei Ris di Parma, il generale Luciano Garofano ha rinunciato all'incarico di consulente di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich e unico indagato per la morte della donna.