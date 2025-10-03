Addio a Remo Girone, il Tano Cariddi de "La piovra"

AGI - È morto a 76 anni Remo Girone, attore di spessore e intensità, reso popolare dalla sua interpretazione in tv del personaggio 'Tano' Cariddi ne La Piovra.
Una vita per il cinema e il teatro
L'attore è deceduto all'improvviso nella sua casa di Monaco, dove viveva da anni con la moglie Vittoria, dopo una vita dedicata al cinema e al teatro. A dare la notizia Sorrisi e canzoni tv online. Nato ad Asmara, in Eritrea, Remo Girone si è imposto come uno dei volti più noti della tv grazie a 'La Piovra': dal 1987 in poi, la sua magistrale interpretazione del corrotto e lucido ragioniere Cariddi, simbolo della connivenza tra mafia e finanza, lo rese molto popolare.
Collaborazioni prestigiose
Ma nella sua carriera c'è stato molto altro: dalle collaborazioni con maestri come Ettore Scola (Il Viaggio di Capitan Fracassa) e Andrea Molaioli (Il gioiellino), a quelle internazionali con registi del calibro di Peter Greenaway.
Gli ultimi successi
Negli ultimi anni, aveva saputo rinnovarsi, prendendo parte a progetti di successo come la commedia 'Ma cosa ci dice il cervello' e l'epopea hollywoodiana 'Le Mans '66 - La grande sfida', dove ha prestato il suo volto carismatico a Enzo Ferrari. Ancora di recente era apparso in The Equalizer 3 - Senza tregua.