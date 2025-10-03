Bomba d'acqua a Ostuni, rinvenuta l'auto del 64enne disperso

AGI - Non ci sono ancora notizie dell'uomo disperso da ieri sera nella zona costiera tra Torre Pozzelle e Gorgognolo, nel territorio di Ostuni, dopo il violento nubifragio che ha colpito la provincia di Brindisi.
Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava a bordo di una Mercedes, travolta dall'acqua e ritrovata poco dopo. Le ricerche, condotte da vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile, proseguono senza sosta da ore. Al momento, secondo l'ultimo aggiornamento, dell'uomo non vi è ancora alcuna traccia.
Intanto, la Protezione Civile regionale ha confermato anche per oggi, giovedì 3 ottobre, una nuova allerta meteo gialla su buona parte della Puglia, inclusa la provincia di Brindisi. Si raccomanda massima prudenza, soprattutto nelle aree costiere e in prossimità di corsi d'acqua. Il violento temporale ha messo nuovamente in evidenza la fragilità del territorio pugliese di fronte ai sempre più frequenti fenomeni meteo estremi, con disagi alla viabilità, smottamenti e allagamenti registrati in diverse zone del litorale.
Si tratta di un uomo di 64 anni originario di Ostuni (Br) la persona dispersa da ieri pomeriggio, quando un violento nubifragio si è abbattuto sulla costa brindisina provocando allagamenti e gravi danni. L’uomo, che con la moglie stava rientrando a casa in una villa sul mare, viaggiava a bordo della sua Mercedes lungo la strada statale 379, in località Gorgognolo nei pressi di Torre Pozzelle, quando l’auto è stata travolta dalla bomba d’acqua ed è finita in una scarpata sotto la carreggiata.
La moglie, che lo seguiva con un’altra auto, una Fiat Punto, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco: l’acqua aveva raggiunto le portiere, ma i soccorritori sono riusciti a estrarla in tempo. L’auto del marito, invece, è stata recuperata più tardi, senza l'uomo a bordo. Gli agenti del commissariato di Ostuni, che indagano sulla vicenda, hanno rinvenuto una scarpa e la giacca dell’uomo, mentre proseguono le ricerche coordinate dai vigili del fuoco.
In campo le squadre terrestri, i soccorritori acquatici e i sommozzatori, impegnati a battere l’area fino alla foce di un fiumiciattolo che, alimentato dalla piena, sfocia direttamente in mare. Sul posto è presente anche l’unità di crisi locale (UCL), che ha iniziato la mappatura della zona per individuare eventuali altri punti sensibili. Nella giornata di ieri il maltempo ha colpito duramente Ostuni e l’intera provincia di Brindisi: la stazione ferroviaria si è allagata, diverse auto sono rimaste intrappolate nell’acqua e le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi di fango.