La Rai licenzia Varriale per "giusta causa" dopo la condanna per stalking e lesioni alla ex compagna
La Rai licenzia Varriale per "giusta causa" dopo la condanna per stalking e lesioni alla ex compagna

L'ex vicedirettore di Rai Sport era già stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022 dopo le accuse per atti persecutori nei confronti di una donna
AGI - La Rai ha reso noto di aver risolto il rapporto di lavoro con Enrico Varriale: l'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato "per giusta causa" in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado a giugno, in cui Varriale è stato condannato a 10 mesi per lesioni e stalking.

Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era già stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022 dopo le accuse per atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva una relazione.

