Un'onda travolge una barca a Reggio Calabria: morto un pescatore

AGI - Un uomo di 77 anni, Paolo Tarsia, è morto mentre era impegnato in una battuta di pesca, al largo di Punta Pellaro, frazione di Reggio Calabria. Il fatto è avvenuto stamane quando un'onda ha travolto la barca su cui si trovava. Inutile il tentativo di una persona che, accortasi di quanto accadeva, si è tuffata in mare per soccorrerlo. Il cadavere è stato recuperato dalla Guardia Costiera.
"Destino crudele - ha commentato il sindaco Giuseppe Falcomatà - per un uomo impegnato in un'attività che certamente praticava da anni con esperienza, passione e spensieratezza. Il mio cordoglio e quello dell'intero Consiglio comunale, giungano alla sua famiglia, costretta a un grande dolore per la drammaticità di un evento che ha scosso la comunità e soprattutto gli amanti del mare e della pesca".
Secondo le prime testimonianze, la lancia di Tarsia - che era da solo a bordo - si è ribaltata a circa trenta metri dalla riva a causa di un'onda anomala formatasi per un improvviso groppo di vento. Tarsia, dopo essere precipitato in mare, ha chiesto aiuto alle persone che in quel momento si trovavano sulla spiaggia, ma i soccorsi sono stati purtroppo vani. Il pensionato, conosciutissimo a Pellaro, è deceduto prima di essere riportato a riva. La Guardia costiera ha avviato le indagini. Non si esclude che la Procura della Repubblica possa disporre l' autopsia poiché il corpo dello sfortunato pescatore non presentava segni superficiali di lesioni.