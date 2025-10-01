Falsi Dalí in mostra a Parma: sequestrate 21 opere dai Carabinieri del Nucleo di Roma

AGI - Quasi duecento opere tra incisioni, ceramiche, arazzi e oggetti di design del maestro del surrealismo esposte a Parma. Peccato che una su dieci erano false e 21 dei capolavori attribuiti a Salvador Dalí sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma.
Dietro i colori accesi e le forme visionarie che richiamavano lo stile inconfondibile del maestro del Surrealismo, si nascondeva infatti una sofisticata operazione di contraffazione. A dare il primo allarme è stata la Fundación Gala - Salvador Dalí, custode ufficiale dell’eredità dell’artista, che ha segnalato gravi incongruenze sull’autenticità dei lavori.
A seguire, l’intervento delle forze dell’ordine, coordinate dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, le quali, notando alcune anomalie nelle opere esposte, all'epoca dei fatti, presso un altro noto Museo di Roma, hanno confermato il falso. Un'operazione che svela ancora una volta le ombre di un mercato dell’arte sempre più vulnerabile alle truffe, che rischia di intaccare profondamente la credibilità dell'intero settore e di ingannare collezionisti, appassionati e istituzioni culturali.